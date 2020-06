Hoe moet het verder na de maand van #BlackLivesMatter? Nadia Nsayi en Adil El Arbi schuiven aan voor een extra lange Vranckx & Byloo

“Vooral niet te veel spreken.” Die raad kreeg politicoloog Nadia Nsayi als opgroeiende Congolese Belg van haar moeder, een eerstegeneratiemigrante. Maar laat zwijgen nu net zijn wat Nsayi vandaag niet meer doet, ook niet in deze aflevering van Vranckx & Byloo. Want er is in ons land te veel te lang onbenoemd gebleven over onze koloniale geschiedenis, vindt ze. En veel verandering ziet ze voorlopig nog steeds niet, of toch alleszins niet bij de politiek. “Ik zie dat het voor de politieke klasse heel moeilijk is om te erkennen dat er een structureel probleem is.”