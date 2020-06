Hoogste aantal coronabesmettingen in één dag in VS: "In Houston toestanden zoals 2 maanden geleden in New York"

"Staten als Florida, Texas, Alabama, Mississippi, Oklahoma, Arkansas zijn Republikeinse staten, vaak ruraal, waar veel ruimte is", duidt Soenens nog. "De epidemie heeft er pas laat ingang gevonden. De economie is er al snel opnieuw geopend, denkend dat het voorbij was. Maar dat was dus niet zo.

Men heeft te vroeg victorie gekraaid. Want is het is absoluut nog niet voorbij: mensen komen meer op straat, het is zomer, er was de demonstratiegolf voor Black Lives Matter, kerkdiensten vinden weer plaats,...: een hoeveelheid aan factoren kan deze snelle stijging in het westen en zuiden van de VS verklaren.