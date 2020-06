Huizen in Lochristi nu duurder dan in Sint-Martens-Latem: "Maar we willen ons niet als exclusieve gemeente profileren"

Zelfs burgemeester van Lochristi Yves Deswaene (Open VLD) had het niet zien aankomen. "Dit nieuws komt echt als een verrassing. Als ik die top 5 bekijk... Tja, we zitten wel in een select gezelschap hé!" lacht hij. "Maar het is zeker niet onze ambitie om ons te profileren als dure of exclusieve gemeente. Ik formuleer het liever op een positieve manier: wij zijn een aantrekkelijke gemeente."

Een eenduidige verklaring heeft de burgemeester niet. "Ik weet niet echt hoe het komt dat mensen zo graag in Lochristi wonen en zo veel geld over hebben voor een woning. Argumenten die wel eens de revue passeren zijn: Lochristi ligt op een boogscheut van Gent, het netwerk van openbaar vervoer is zeer uitgebreid, er is goed onderwijs en een tof jeugdhuis, ... Er zijn zo veel redenen waarom Lochristi een fantastische gemeente is", concludeert hij lachend.