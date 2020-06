Jonge dieren op de weegschaal: even schattig en snoezig als noodzakelijk…

"Mocht je je afvragen hoe men het gewicht van een koala meet…" Niet alleen voor de Australische journaliste Sophie Kalagas was het blijkbaar een verrassing te zien hoe dit in werkelijkheid kon gebeuren, ook anderen vonden de foto van de koala tussen 2 takjes op een weegschaal verrassend, want de tweet van Kalagas ging vorige week binnen de kortste keren viraal. Nochtans ging het om een al ietwat oudere foto die door het "Kangaroo Island Koala and Wildlife Rescue Centre" midden april al via zijn Facebookpagina gedeeld was. Maar de schattigheid van de koala op de weegschaal kreeg nu dus, met succes, een nieuwe kans. Net zoals andere dieren die gewogen worden hem dat voordeden.