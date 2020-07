Kempense afvalophalers beginnen half uur vroeger om hitte te vermijden

In Hoogstraten, Mol en Turnhout, en in de centrumstraten in Geel en Herentals, starten de afvalophalingen het hele jaar door vanaf 6:30. "Dat doen we om de ergste verkeersdrukte te vermijden. We proberen ook uit de buurt te blijven van scholen wanneer kinderen toekomen en vertrekken", zegt Mertens.