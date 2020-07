KMI voorspelt hevige regen en hagel, fruitboeren zijn op hun hoede: "Elk uur naar buienradar kijken"

Volgens het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden zijn maar 20% van de kersenplantages in Limburg overkapt, en bij de appelboomgaarden is maar 10% uitgerust met hagelnetten. "Het gaat dan ook om zware investeringen", legt Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden uit. "Je spreekt dan meteen over 15.000 tot 20.000 euro per hectare. En de appels hebben de voorbije jaren niet veel geld opgebracht, dus telers hadden er gewoon het geld niet voor."