Koekjesfabriek De Beukelaer LU in Herentals bestaat 150 jaar

De Beukelaer is nu op zoek naar verhalen over een koekje of over de fabriek. "Mensen met persoonlijke verhalen over De Beukelaer LU, mogen ons contacteren. We zijn ook op zoek naar verzamelaars die nog oude stukken hebben. We zijn echt op zoek naar een oud De Beukelaer rek, maar het mogen ook kleine stukken zijn. In ruil krijgen de verzamelaars een koekenpakket", gaat hij verder.

De Beukelaer LU in Herentals is nog steeds een van de grootste koekjesfabrieken in Europa.