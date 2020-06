Koopjes zijn uitgesteld, maar toch al overal kortingen: "Verwarrend voor de consument"

RetailDetail, een belangenorganisatie van de kleinhandel, wil af van de sperperiode én de koopjes. "Solden zijn voor mij een lokale folklore geworden", zegt Jorg Snoeck van RetailDetail in "De ochtend" op Radio 1. "We leven in een mondiale wereld terwijl wij juridisch beperkt worden met de sperperiode. De magazijnen liggen nu goed vol doordat we enkele maanden niet mochten openen. Het is belangrijk dat we die voorraden kunnen verkopen, zodat er geld is om de herfstcollectie te bestellen. Het is elke dag wel ergens in de wereld solden."