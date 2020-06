Koor moet vanaf 1 juli mét mondmasker en op 2 meter onderlinge afstand repeteren

"Fijn zal dat mondmasker niet zijn", reageert Jeroen Keymeulen van Koor en Stem. "Het zal zeker en vast niet comfortabel zingen zijn. Ik denk maar aan het in- en uitademen, maar we moeten ook realistisch zijn. We mogen 109 dagen niet zingen sinds de lockdown, dus ik denk dat we blij mogen zijn dat we dat -onder een aantal voorwaarden- vanaf 1 juli opnieuw mogen. De reacties zijn ook heel gemengd: sommige koren wachten nog met hun heropstart tot 1 september en anderen hadden thuis al proactief maskers uitgetest. De afstand is voornamelijk een praktisch probleem, want als je met 50 mensen wil repeteren, heb je een binnenruimte van minimum 200 vierkante meter nodig. Het artistieke probleem is er ook, maar er is de jongste jaren veel inventiviteit en creativiteit in de koorwereld, de brave opstellingen in rijen worden losgelaten, er wordt meer gespeeld met plaatsing in de ruimte, dus het is niet onmogelijk om te repeteren op 2 meter afstand."