Laatstejaars Mode van het Heilig Graf in Turnhout presenteren hun eindwerk in leegstaande panden

De school ging bovendien in overleg met de eigenaars van leegstaande panden aan Le Bon in Turnhout (NV Nobel) en kwam tot een mooie samenwerking. De etalages van de leegstaande panden zullen worden gebruikt om de eindwerken te tonen. De modecreaties zullen in juli en augustus de panden in het hartje van de stad opfleuren.