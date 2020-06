Leuven haalt beeld van koning Leopold II weg uit nis stadhuis

Ook schepen van Onroerend Erfgoed Carl Devlies (CD&V) staat achter de beslissing: “Het beeld is een stille getuige van het 19e-eeuwse tijdsbeeld. Maar de perceptie hiervan staat niet stil. Door het beeld van Leopold II weg te halen, geven we een actuele invulling en betekenis aan de koloniale tijd. We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar zien het graag in het juiste perspectief. In nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed en een steenexpert wordt het beeld deskundig verwijderd zonder het te beschadigen. Ook wordt de voorgeschreven procedure van toelating voor een handeling aan een beschermd onroerend erfgoed gevolgd. Het beeld zal bewaard worden in het stadhuis.”