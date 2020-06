Leuven stelt droogteplan op: "Ontharding staat hierin centraal" 

"Leuven zet al langer in op een integraal waterbeleid, maar wil nu een versnelling hoger schakelen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). "Daarom hebben we een droogteplan uitgewerkt waarin ontharding, het openbreken van grote stenen oppervlaktes, het belangrijkste actiepunt wordt. We zijn daar nu al volop mee bezig, maar we gaan dat verder maximaal uitwerken. Zo zullen de Tweekleinewegenstraat en de Prinses Lydialaan groene woonerven worden, waar in de groene bermen het water kan infiltreren. Ook de parkeerplaatsen en de toegang tot de inritten zullen uit een waterdoorlatende verharding en/of grasdallen bestaan."