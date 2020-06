Zangeres Rita Deneve krijgt pleintje in geboortedorp Liedekerke

Rita Deneve is intussen al overleden. In januari 2018 verloor ze de strijd tegen kanker. "We kwamen op het idee dankzij de actie van presentatrice Sofie Lemaire, om meer straten en pleinen naar vrouwen te vernoemen", licht burgemeester Steven Van Linthout toe. "Het deed ons meteen ook beseffen dat we in Liedekerke nog geen enkele vrouwelijke straatnaam hebben", moet hij toegeven. "We vroegen haar familie of ze akkoord ging met het idee, en dat was geen enkel probleem."