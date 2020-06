Limburgse privélaboratoria zitten aan hun limieten om coronatesten te verwerken

Het is dus druk, maar de meeste Limburgse laboratoria kunnen de testresultaten normaal binnen 48 uur rapporteren. In het Rigo lab in Genk liep de wachttijd op de voorbije weken, maar door een samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg, lukt het nu om alles sneller te verwerken. "We hebben een tijdje problemen gehad door de toevloed aan stalen, maar door een samenwerking met het ZOL in Genk kunnen we de resultaten soms zelfs op 24 uur binnen hebben", zegt klinisch bioloog Patrick Debeuf. Het CMA lab in Hasselt krijgt hulp van het Jessa Ziekenhuis om de drukte op te vangen.