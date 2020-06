Liveblog 26 juni: Eenmalige consumptiecheque voor zorgpersoneel, bijzondere commissie onderzoekt aanpak coronacrisis

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust tot veel besmettingen leidde.

In totaal is nu bij 2.422.091 mensen in de VS een besmetting vastgesteld, er zijn 124.410 overlijdens geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University. De Verenigde Staten zijn het land dat wereldwijd het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens.

Volgens CDC (Centers for Disease Control and Prevention, de overheidsinstelling die zich bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten) ligt het werkelijke aantal besmettingen allicht veel hoger. "Onze beste inschatting is dat voor elke geregistreerde besmetting er tien andere besmettingen waren", zegt directeur Robert Redfield. Met andere woorden, er zouden tot 20 miljoen Amerikanen besmet geweest kunnen zijn.