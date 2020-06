Lommelse Sahara slachtoffer van eigen succes: grote groepen toeristen laten hopen afval achter

De Lommelse Sahara is een mooi natuurgebied, met onder meer vijvers en een zandstrand. Het is er heel aantrekkelijk om te vertoeven, maar het is nu slachtoffer van zijn eigen succes geworden.

Volgens burgemeester Bob Nijs van Lommel komen de jongste tijd heel wat mensen uit het Luikse en Brusselse naar het gebied. "Ze komen er massaal zonnebaden, en zwemmen. Dat zwemmen is verboden, daar wordt streng op toegezien."

Maar het probleem is vooral dat al die toeristen een heleboel afval achterlaten. "En daar zijn we uiteraard niet blij mee", zegt Nijs. Vandaag zitten stadsbestuur en politie samen om te bekijken hoe ze dit gaan aanpakken en er tegen optreden. "Mensen zijn van harte welkom in Lommel", besluit Bob Nijs nog, "maar ze moeten zich gedragen."