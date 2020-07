Mechelen pakt uit met vakantiestraten en 500 euro per straat voor zomeractiviteiten

Door het coronavirus blijven veel mensen thuis tijdens de zomerperiode. Daarom wil Mechelen vakantiestraten maken in de stad. Als meer dan de helft van de bewoners akkoord gaat, wordt hun straat maximaal twee dagen na elkaar verkeersvrij gemaakt, na het akkoord van de stad.

De stad gaat ook 500 euro per straat geven om er allerlei activiteiten te organiseren, zoals sportactiviteiten of optredens. Kristof Calvo van Mechelen Feest legt uit: “We willen de Mechelaars matchen met Mechelse artiesten. De vakantiestraat wordt een podium voor Mechelse artiesten en de ondersteuning die de stad aanbiedt, laat mensen toe om artiesten te boeken in de eigen straat.”

Naast de vakantiestraten zijn er deze zomer in Mechelen ook speelstraten voor kinderen.