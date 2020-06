Meer aandacht voor economie en statistiek in middelbaar onderwijs, BSO krijgt eindtermen kunst en cultuur

Ben Weyts: "De praktische en technische vakken in het TSO en BSO dreigden in het gedrang te komen. De kennisvereisten die daar werden opgelegd waren quasi dezelfde als die voor het ASO. Dan zou het onderscheid tussen die richtingen vervagen. We moeten de specificiteit van elke onderwijsvorm erkennen. Daarom is er een lichte aanpassing gebeurd."

"Ook in BSO en TSO heb je een algemene vorming nodig, maar die ga je meer vanuit een concrete toepassing geven, in het ASO is er dan weer meer oog voor het kennisaspect", argumenteert Weyts. Neem nu fysica: in het ASO wordt dat vak abstracter ingevuld; in het TSO met concrete toepassingen bijvoorbeeld uit de thermodynamica en constructieleer.