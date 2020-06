Met 'zingende kikker' in de hoofdrol: "Opgewekt, vrolijk en blij, dat was "Love is all"!"

Maar van Dio was geen sprake op de hoes van de single, als vertolkers werden "Roger Glover & guests" vernoemd. Iets wat Dio zwaar viel, zelfs toen hij door het succes in Nederland en Vlaanderen een gouden plaat in ontvangst mocht nemen. Dio: "Op een dag kwam iemand naar me toe en zei dat hij iets voor me had: "Hier, je eerste gouden plaat!" Maar op die plaat stond de naam van Roger Glover 'en gasten'. Ik kreeg hem aangeboden, maar mijn naam stond er niet op. Dat heeft me geërgerd. Ik vond dat dat veranderd moest worden, want iedereen dacht dat Roger dat lied zong. Terwijl ik er hard aan gewerkt had en daar erkenning voor wilde. Uiteindelijk hebben ze op die plaat mijn naam erbij gezet ('featuring Ronnie Dio', red)." (”Single luck") In 1999 zong Dio het nummer nogmaals als gast tijdens een tournee van Deep Purple en dat in de Londense Royal Albert Hall. Dio overleed in 2010 ten gevolge van maagkanker.

Glover: "Het was mijn project. Als iemand anders er aanstoot aan nam dat zijn naam er niet bij stond, dan wil ik me daarvoor excuseren." ("Single Luck")