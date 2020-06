Puffen bij deze hitte? Huur een containerzwembad in je tuin

Door de coronacrisis zullen meer mensen deze zomer hun vakantie thuis willen doorbrengen. Als temperaturen in juli en augustus even hoog liggen als deze week, dan is een zwembad voor veel gezinnen een welgekome verfrissing. Om een containerzwembad twee maanden lang in je tuin te zetten, moet je al gauw een 3500 euro neertellen. "De grootste kost is het transport en de kranen die we eventueel moeten gebruiken om het zwembad te plaatsen. Als je in de regio woont en we moeten de container niet over een huis tillen, dan zit je ongeveer aan die prijs, ja", aldus Hemels. De vier containers die het bedrijf heeft omgebouwd zijn op dit moment allemaal verhuurd.