Motorrijder sterft na aanrijding in As

In de Hoogstraat in As wilde een vrouw met haar wagen afslaan aan een tankstation. Ze werd voorbijgestoken door twee motorrijders. Maar ze zag hoe op dat moment een auto de motorrijders op zijn beurt inhaalde. Eén van de motoren werd daarbij geraakt en begon te slingeren. De motor ging door een omheining en kwam in een tuin tegen een boom terecht.