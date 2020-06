Mysterieus object smelt samen met zwart gat: ofwel 'te zware' neutronenster of 'te licht' zwart gat

Astronomen worstelen al tientallen jaren met een kloof die er ligt tussen neutronensterren en zwarte gaten: de zwaarste neutronenster die we kennen, is niet zwaarder dan 2,5 keer de massa van de zon, en het lichtste zwarte gat dat we kennen, is zo'n 5 zonnemassa's zwaar. De vraag is dan ook, ligt er iets in deze zogenoemde massakloof?

Nu hebben wetenschappers in een studie van het Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) van de Amerikaanse National Science Foundation en de Europese Virgo detector in Italië de ontdekking aangekondigd van een object van 2,6 zonnemassa's, dat dus mooi in de massakloof ligt.

Het object werd gevonden op 14 augustus 2019 toen het samensmolt met een zwart gat van 23 zonnemassa's, wat een reeks zwaartekrachtgolven veroorzaakte die op aarde werden opgevangen door LIGO en Virgo.

"Eens te meer legt de waarneming van zwaartekrachtgolven het onbekende bloot", zei Giovanni Losurdo, de woordvoerder van de Virgo Collaboration. "Het lichtste object in dit systeem heeft een massa die nog nooit eerder is waargenomen."