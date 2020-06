Natuurhulpcentrum Oudsbergen reageert op loslopende honden Genk: “Baasje is hier in fout, niet de honden”

“Zeker in deze periode laat je je honden niet loslopen”, vult Sil Janssen aan. “Ze zullen altijd wel iets vangen of andere dieren verstoren zonder dat je het gezien hebt. De natuur zit nu vol met jonge dieren. Vogeltjes, konijnen, hazen en jonge reeën. En die jonge dieren zijn veel minder snel dan hun ouders. Die kunnen niet ontkomen aan een snelle jager zoals een hond. Dat geldt trouwens ook voor de kat. Je wil niet weten hoeveel dieren we op dit moment binnenkrijgen die slachtoffer zijn van honden of katten. Dat gebeurt vrijwel dagelijks.”

Op sociale media is er heel wat commotie ontstaan rond de loslopende honden van gisteren. Veel mensen vinden het schandalig dat de man in kwestie alles heeft laten gebeuren. Anderen vinden dan weer dat je de natuur zijn gang moet laten gaan. “Dit is niet de natuur zijn gang laten gaan. Als een wolf of een vos dat doet wel. Maar een hond kan je zelf voeden. Die heeft geen ree nodig om te overleven. In dit geval doen de honden dat om te spelen”, zegt Janssen.