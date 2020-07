Nieuwe eigenaar wil TT-Center in Hasselt helemaal anders inrichten

Nu heeft Growners de aankoop van de zogenaamde Twee Torens afgerond. Niet alle winkels zijn vertrokken, maar in het totaal is in het complex 20.000 vierkante meter ter beschikking. Growners gaat de ruimte herindelen. Zo zal er niet alleen meer plaats zijn voor winkels, maar ook voor kantoren, horeca, cultuur en vrijetijdsbesteding. De vastgoedgroep hoopt vooral een jong publiek aan te trekken. Maar eerst is er dus nog heel wat werk te doen.