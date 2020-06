Opvallend meer fietsers en wandelaars tijdens coronacrisis

"De switch op het vlak van mobiliteit tijdens de lockdown maar ook erna, is vrijwel ongezien", licht Stef Willems van verkeersinstituut VIAS toe. "Zo ligt het aantal afgelegde kilometer per dag tijdens en na de lockdown een flink pak lager dan voor de lockdown. Van 33 kilometer per dag voor de lockdown na 18 erna."

"Maar vooral de wijze waarop we ons verplaatsen is veel veranderd", stelt Willems. De voorbije maanden steeg het aantal fietsers op de weg met 50 procent. "Ook te voet gaan, is trouwens fors gestegen. Er is een duidelijk draagvlak ontstaan om fundamenteel onze ruimtelijke ordening te veranderen. Maar liefst 75 procent van de ondervraagde Belgen ziet dit als een kans om bijvoorbeeld meer voetpaden en fietspaden aan te leggen, zelfs als dat ten koste van ruimte voor de wagen."

Het gebruik van het openbaar vervoer daalde dan weer opvallend. "Voor een stuk speelt daar de angst om besmet te raken ook een rol", besluit Willems. "Tijdens de lockdown gaf 58 procent van de Belgen aan dat ze het openbaar vervoer niet wilden nemen uit angst voor een besmetting."