Topman Volksgezondheid over aanpak coronacrisis: "We moesten voortdurend zoeken wie waarvoor bevoegd was"

Ons land telt in totaal negen ministers die verantwoordelijk zijn voor Volksgezondheid. Zij zaten tijdens deze crisis vaak samen in een Interministeriële Conferentie, waar Pedro Facon ook bijzat. "Het probleem is niet dat die ministers van slechte wil zijn of niet willen samenwerken. Zij willen echt hun job goed doen", zegt hij in "Terzake". "Ons land zit ingewikkeld in elkaar. De staatshervormingen hebben een ingewikkeld kluwen veroorzaakt en we moesten voortdurend zoeken naar wie waarvoor bevoegd was. Dat was niet voor elk punt op voorhand duidelijk."