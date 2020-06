Kans op regen en onweer vandaag: nu al code geel, straks mogelijk code oranje

Morgen/zaterdag trekt een storing met regen of buien vanaf het westen door ons land. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er is ook kans op plaatselijke onweersbuien. In de namiddag wordt het vanaf het westen grotendeels droog en verschijnen er meer opklaringen. Het wordt nog zo'n 24 graden in het centrum van het land.

Zondag trekt een nieuwe storing vanaf het zuidoosten door het land. De bewolking neemt toe en vooral in de namiddag krijgen we vooral over de oostelijke landshelft wat regen of (onweers)buien. Het wordt koeler met maxima rond 20 graden in het centrum.

Begin volgende week blijft het wisselend bewolkt en overwegend droog, met soms wat regen, en maxima rond 21 graden.