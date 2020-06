Man die burgemeester Brugge neerstak, zal onderzocht worden door psychiater

De burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) kon de dag na de aanval zelf al navertellen wat er was gebeurd. Hij had een afspraak op zijn advocatenkantoor met een man van wie hij bewindvoerder was. Toen hij aankwam, probeerde de man zijn keel over te snijden met een aardappelmes. Daarna vluchtte hij weg, maar even later kon hij worden ingerekend. De chauffeur van De fauw kon de burgemeester na de aanval meteen naar het ziekenhuis brengen. Daar werd hij geopereerd. In "De zevende dag" op één zei hij nadien dat hij geluk heeft gehad. "Ik heb vannacht de beelden enkele keren voor mijn ogen gezien en gedacht dat het veel erger kon geweest zijn", zei De fauw.