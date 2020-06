Radiopionier AJ Beirens (73) overleden

AJ Beirens maakte in de jaren '70 radio bij verschillende piratenzenders, zoals Radio North Sea International en Radio Atlantis. Dat waren illegale radiozenders die vanop een schip in de Noordzee uitzonden. Hij werkte ook lang voor de BBC en was radiocorrespondent voor Zeebrugge en Knokke-Heist. Als maritiem journalist was AJ Beirens gespecialiseerd in de haven van Zeebrugge en de scheepvaart op het Kanaal. Maar hij bracht ook lokaal nieuws over de Oostkust.