10 ha bos rond Schulensmeer wordt dan toch niet gekapt, na kritiek van buurtbewoners

"Aan het Schulensmeer zelf zullen we de bomen toch wel moeten kappen", legt Chris Dictus van Natuurpunt uit." Anders kunnen we het rietmoeras niet aanleggen en dat is net de bedoeling van dit Europere natuurproject. Maar aan de randen van het Schulensbroek kunnen we wel enkele kleinere bosjes sparen. Zo blijft het uitzicht beter behouden."

Ook Natuurpunt was geschrokken van het uitzicht na het kappen van bomen vlakbij het industrieterrein Daelemveld in Herk-de-Stad, omdat je daardoor van aan het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer plots de bedrijven kon zien liggen. "We gaan nu ook een hoog groenscherm met bomen aanleggen tussen Schulensbroek en die aangrenzende KMO-zone", gaat Dictus verder. "In Getevallei gaan we nog eens 20 ha extra bos realiseren, dan is op ongeveer 1 kilometer van Schulensbroek.”

Het is de bedoeling om eind dit jaar van start te gaan met de werkzaamheden.