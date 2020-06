Vlaamse verpleegster in Spaans ziekenhuis over hoogtepunt coronacrisis: "Vanaf 70 jaar werden patiënten afgeschreven"

Ziekenhuisdirecteur Julio Mayol ontkent zulke praktijken in zijn ziekenhuis. Hij zegt ook dat je een pandemie vooral moet bestrijden door de verspreiding van de besmetting tegen te gaan, wat in Spanje te laat is gebeurd. Spanje is ook extra getroffen omdat het idee van "veilige afstand" er niet echt populair is. "Vooral in landen als Spanje en Italië is buitenkomen, actief zijn, elkaar omhelzen en dichtbij zijn iets heel gewoons en sociaal", zegt hij.