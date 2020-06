Voorzitster gemeenteraad Grimbergen stapt op na racistisch incident 

Martine De Coppel neemt ontslag als voorzitster van de Grimbergse gemeenteraad nadat gisteren ophef was ontstaan bij een uitspraak van haar tijdens de online-gemeenteraad. De Coppel maakt deel uit van de partij Vernieuwing, een partij die ontstaan is vanuit Vlaams Belang maar die zich intussen van die partij distancieert.

"Toen het ging over het aangenamer maken van de dorpskern hoorden we de voorzitster zeggen: Alle vreemden weg", zegt CD&V-raadslid Jelle De Wilde. "We waren zo verbouwereerd en hebben haar onmiddellijk om excuses gevraagd. Maar die hebben we niet echt gekregen. Ze heeft zich enkel geëxcuseerd voor het feit dat de microfoon nog aanstond."