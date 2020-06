Stationsomgeving Wezemaal krijgt complete make-over: "Nog meer mensen op de fiets of trein krijgen"

De zware investering, die de vier partners samen doen, gebeurt niet zomaar. "Wij willen hiermee de modal shift aanmoedigen", zegt Carine Goris, schepen voor mobiliteit van Rotselaar. "Dat wil zeggen dat we meer mensen, die naar Leuven of Brussel gaan werken, op de fiets of de trein willen krijgen. Ook het lokale fietsverkeer zal uiteraard mee kunnen profiteren van deze investeringen." Gedeputeerde Tom Dehaene vult aan: "Dit is een enorme verbetering voor de F25 fietsnelweg. We staan de gemeente Rotselaar bij met subsidies, maar we voeren een deel van de werken ook uit in eigen beheer. Zo besteden we als provincie 4 miljoen euro aan dit project."