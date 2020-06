Tram Brussel-Hekelgem exact 50 jaar geleden afgeschaft: "Tram moet terugkomen"

Wie nu tussen Affligem en Brussel met zijn wagen in de file staat, zou spontaan heimwee krijgen naar vroeger. Toen reed er een tram tussen Brussel en Hekelgem, Affligem. Exact vijftig jaar geleden, op 26 juni 1970, werd die tramlijn afgeschaft en vervangen door bussen. Die bussen zaten al vlug vast in het verkeer, terwijl de tram vroeger op een eigen bedding reed en dus geen hinder had van het verkeer. Daniël Horlait van de lokale heemkundige kring van Asse heeft de geschiedenis van de tramlijn bestudeerd en hij heeft zelf als kind nog de tram genomen.

"Drie tot vier keer per week nam ik de tram in Asse van het Belvédère station tot in Brussel", vertelt Horlait in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Die tram zag er heel anders uit dan nu: er was maar één wagon. Vooraan zat de bestuurder en achteraan de kaartjesknipper. Ik herinner me nog goed dat het geregeld gebeurde dat wanneer de tram te snel een bocht nam, de stroomafnemer van de bovenleiding vloog en de tram bruusk tot stilstand kwam. Dan moest de chauffeur uitstappen en proberen om het wieltje terug op de glijder te krijgen om verder te kunnen rijden."

Als het van Horlait afhangt, mag de tram terugkomen. "Dan kan je je op een aangename manier verplaatsen en op tijd op een afspraak komen, zonder file."