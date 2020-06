Twitter reageert op Elon Musks "This is your dad speaking": "Vanuit de ruimte misschien?"

Er was intussen al heel wat te doen rond de naam van de baby van Elon Musk, de flamboyante CEO van autobouwer Tesla en ruimtebedrijf SpaceX, en zijn al even opvallende vriendin, de Canadese zangeres Grimes. De oorspronkelijke naam X Æ A-12 veranderde uiteindelijk in de officiële benaming X AE A-XII Musk, volgens een kopie van het geboortecertificaat dat celebritywebsite TMZ wist te bemachtigen. En nu blijkt Musk zijn zoontje, dat begin mei geboren werd, gewoon X te noemen, zoals te zien is in een video die zijn moeder begin deze week op Twitter en Instagram publiceerde, met samen intussen meer dan 4,5 miljoen views. Vooral de woorden "This is your dad speaking" deed velen daarbij op sociale media weer creatief uit de hoek komen.