Toeristen zijn vanaf vandaag weer welkom in Spanje: met welke maatregelen moet je er rekening houden?

Het toerisme maakt twaalf procent uit van de Spaanse economie. Er is Spanje dus veel aan gelegen om de toeristen ook deze zomer weer te lokken. Volgens de officiële cijfers is het coronavirus in Spanje onder controle, het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is laag, op een aantal plaatselijke uitbraken na. Spanjaarden mogen dus weer rondreizen, en ook voor buitenlanders zijn de grenzen zijn weer open gegaan op 21 juni. Wie in Spanje aankomt, hoeft niet meer in quarantaine.