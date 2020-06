Waarom is het frisser onder een boom dan onder een parasol?

Wat is er heerlijker dan de verkoeling van een boom of een bos in tijden van een hittegolf? Een parasol of andere kunstmatige schaduw komen niet in de buurt. "Dat komt omdat een boom water verdampt en een parasol niet", zegt bioloog Ivan Janssens (UA) in "Start Je Dag". "Je kan het effect vergelijken met net uit de zee komen. Het verdampen van zeewater onttrekt energie aan onze huid en dat geeft ons een koud gevoel. Hetzelfde gebeurt bij bomen. Water verdampen kost de boom energie en daardoor kan het onder een boom gemakkelijk 10 graden koeler zijn."