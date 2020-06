Kritiek op premie zorgpersoneel: "Lijkt wel lachen met de mensen, we willen structurele maatregelen", en "Discriminatie"

Bij de topvrouw van zorgnet Icuro Margot Cloet is gelijkaardige kritiek te horen: "Ik hoop dat dit geen aalmoes is en dat we ook werk kunnen maken van een structurele loonsverhoging, want daarover zijn momenteel onderhandelingen bezig."

Bovendien hoopt Cloet dat de premie niet beperkt blijft tot enkel het personeel van de federale instellingen: "Anders krijg je discriminatie. Dan krijgt een verpleegkundige in een woonzorgcentrum of een revalidatiekliniek minder dan een verpleegkundige in een ziekenhuis. Dat zou echt wel een kaakslag zijn voor de medewerkers."



Cloet pleit ervoor dat alle maatregelen die op het federale niveau genomen worden, ook meteen van toepassing zijn op het Vlaamse niveau.