Zwembad in Bornem blijft gesloten ondanks versoepelingen

Om aan de maatregelen te voldoen moet de afstandsregel van anderhalve meter, zowel in het zwembad, als in de kleedkamers en het sanitair mogelijk zijn. Dat is niet mogelijk in het zwembad van Bornem, zegt burgemeester Kristof Joos.

"In het recreatiebad is die afstand moeilijk te behouden. Dat betekent dat we beperkt zijn tot 12 baantjeszwemmers", zegt Joos. "Er mag bovendien enkel online gereserveerd en betaald worden en we moeten de kleedhokjes telkens ontsmetten. Dat maakt het extra moeilijk."