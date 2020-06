Zwembaden provinciedomeinen weer open: maximum aantal bezoekers en reserveren verplicht

Het aantal bezoekers in de zwembaden wordt ook beperkt. In Diest is er normaal een maximumcapaciteit van 6.000 bezoekers per dag, dat gaat nu naar 800. “Zo is er per persoon 10 vierkante meter”, aldus de gedeputeerde. “We hebben dat ruim gemeten om het nodige comfort en de nodige veiligheid te geven aan onze bezoekers. Voor Kessel-Lo gaan we van 2000 naar 120 bezoekers. Zowel in Kessel-Lo als in Huizingen werken we met reservatieblokken, een blokje in de voormiddag en één in de namiddag.”