11 minderjarige verdachten van rellen in Anderlecht opgepakt

De rellen op 11 april kwamen er bij protesten rond de dood van de 19-jarige Adil. Toen de politie hem wilde controleren in het kader van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, sloeg de tiener op de vlucht met zijn scooter. Het kwam tot een achtervolging, waarbij de jongeman frontaal botste op een politiewagen die in versterking kwam aangereden.

Tientallen jongeren raakten enkele dagen later slaags met de politie in Anderlecht en een van hen kon aan de haal gaan met een dienstwapen dat was achtergelaten in een vernielde combi. Het wapen werd weken later teruggevonden, de vermoedelijke dief gaf zichzelf uiteindelijk aan en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.