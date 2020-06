Glazenwasser met ladder fietst dwars door beveiliging van Nederlandse koning heen

Koning Willem-Alexander kwam woensdag onaangekondigd op bezoek in Borger. Dus bijna niemand wist dat de koning in het dorp was, ook glazenwasser Herman Dinius. En hij zou het ook pas ‘s avonds te weten komen toen zijn telefoon plots roodgloeiend stond van de telefoontjes en de Whatsapp-berichtjes, vertelt de man aan de regionale zender RTV Drenthe.

Wat was er nu gebeurd? Toen koning Willem-Alexander op het dorpsplein werd ontvangen, kwam Herman aangefietst. Op videobeelden is te zien hoe Herman links in beeld komt aangereden met zijn fiets, met een lange ladder op de schouder, op weg naar een klant.

Eerst rijdt de man langs een beveiliger. Die probeert de toevallige passant nog tegen te houden, maar dat lukt niet. “Hij pakte mij ineens vast, en daar schrok ik van”, vertelt de fietser achteraf.