Grafisch ontwerper Milton Glaser overleden, bedenker van het wereldberoemde "I ♥ NY"-logo

Met enkele eenvoudige kleuren en vormen wist Milton Glaser op posters en boekomslagen en in logo's en advertenties de geest van de jaren 1960 vast te leggen. In de late jaren 60 richtte hij samen met anderen "New York magazine" op. Nog geen tien jaar later werden hij en een medeoprichter op straat gezet door mediatycoon Rupert Murdoch, die het magazine net opgekocht had. Uit verontwaardiging stapte ook een deel van het personeel op.

Glaser werd onder meer beroemd met een poster van muzikant Bob Dylan, in 1966 ontworpen voor het album "Bob Dylan's Greatest Hits". Glaser beeldde Dylan in profiel af, met psychedelisch, golvend haar. Onderaan enkel de naam "Dylan" in een van Glasers bekende lettertypes. (De tekst gaat voort onder de afbeelding.)