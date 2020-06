Haalt de Amerikaanse staat Mississippi de "Confederate battle flag" uit de staatsvlag?

Opvallend daarbij is dat de staatsvlag met de strijdvlag pas officieel in Mississippi werd ingevoerd in 1894, dus erg lang na de Burgeroorlog. Dat was de periode dat in de zuidelijke staten nieuwe wetten werden ingevoerd om de rechten van de zwarte bevolking uit te hollen. Meer nog: tijdens de Burgeroorlog kwam die strijdvlag zelfs niet voor in de toenmalige vlag van de geconfedereerde staat Mississippi, maar wel een... magnoliaboom. De ironie wil dat als de "Black lives matter"-beweging nu haar slag thuishaalt, het originele symbool van "confederate Mississippi" in de nieuwe vlag terugkeert.

Mississippi is de laatste van de zuidelijke staten die de "Southern Cross" nog in de vlag voert. Eerder had Georgia dat symbool al verwijderd.