Historische erfvijanden stappen samen in Ierse regering

Het is niet uit grote liefde dat de twee centrumpartijen elkaar nu omarmen. Niet zij, maar Sin Feinn was begin dit jaar de grote overwinnaar van de parlementsverkiezingen. Tot ieders verrassing, zelfs die van Sinn Feinn zelf, dat vooraf te weinig kandidaten op de lijsten had gezet, waardoor ze niet al hun zetels gevuld kregen en uiteindelijk niet de grootste partij in het parlement werden.

Ondanks die overwinning lieten andere partijen verstaan niet in een regering te willen stappen met een partij die onstaan is als politieke tak van het IRA, het Iers Republikeins Leger, dat in Noord-Ierland verschillende bloedige bomaanslagen pleegde en streefde voor de onafhankelijkheid van Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort, en de hereniging van het Ierse eiland.

De weerzin tegenover Sinn Fein en het gebrek aan voldoende zetels om los van elkaar een regering te vormen, leidde tot een historisch regeerakkoord tussen de twee erfvijanden Fianna Fáil en Fine Gail, twee centrumrechtse partijen die inhoudelijk weinig van elkaar verschillen, maar sinds de Ierse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britten elkaar om historische redenen niet kunnen luchten.