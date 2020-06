Liveblog: 90 miljoen euro voor getroffen ondernemers en topman UZ Brussel wil hervorming gezondheidszorg

De Vlaamse regering trekt de komende jaren 90 miljoen euro extra uit om ondernemerschap aan te zwengelen. "Het is belangrijk, zeker nu na de coronacrisis, om onze ondernemingen te steunen", zegt minister Hilde Crevits aan VRT NWS. De topman van het UZ Brussel zegt in "De markt" dat hij wil dat de hervorming van de gezondheidszorg in het regeerakkoord komt van een nieuwe federale regering. En in Zuid-Amerika is een recordaantal nieuwe besmettingen ontdekt in Brazilië. Volg al het nieuws over het coronavirus hier op de voet.