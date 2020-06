Malawi (in Afrika) schrijft geschiedenis en viert 'overwinning van de democratie'

Over Malawi verschijnt zelden iets in het nieuws, maar nu schrijft het land geschiedenis. Bij de presidentsverkiezingen vorig jaar won de zittende president, maar de rechter verklaarde die verkiezingen ongeldig, wegens fraude. Ze zijn afgelopen dinsdag overgedaan en nu won de oppositiekandidaat. Zijn overwinning werd vanavond bevestigd. Het is voor het eerst in sub-Sahara Afrika kan zoiets gebeurt. In Malawi is nu op vele plaatsen een volksfeest losgebarsten.