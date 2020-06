Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt voor het eerst in lange tijd: moeten we ons zorgen maken?

Volgens Van Ranst was de stijging niet helemaal verwacht. "We zaten al lang in een dalende trend, dan verwacht je geen stijging", zegt hij daarover. "Er is natuurlijk versoepeling na versoepeling geweest en we weten ook dat de mensen de maatregelen minder naleven dan ervoor. We zien ook feestjes met veel meer mensen dan we ons kunnen permitteren. Dan vrees je voor effecten daarvan en hopelijk is dit tijdelijk."