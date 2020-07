Na "die vreemden weg, ja"-incident legt ex-raadsvoorzitter Grimbergen al haar politieke mandaten neer

In een mededeling laat de partij Vernieuwing weten dat De Coppel na overleg beslist heeft om ontslag te nemen uit al haar politieke mandaten en ze terug te geven aan de partij. Het bestuur van Vernieuwing bedankte De Coppel "voor haar jarenlange belangeloze inzet". De Coppel zou in december 2021 het schepenambt van partijgenoot Eric Naegels over genomen hebben.

Gisteravond nam De Coppel al ontslag als voorzitter van de gemeenteraad. "Ze heeft zich tijdens de digitale raadszitting herhaaldelijk geëxcuseerd en uitdrukkelijk haar spijt betuigd, maar onmiddellijk na de raad haar ontslag aangeboden als voorzitter wat door onze fractie aanvaard werd. Dit soort uitspraken kan immers niet door de beugel", verklaart Chantal Lauwers, voorzitster van Vernieuwing.