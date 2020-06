Nu al zeker half miljoen mensen besmet in India en het coronavirus zal zich wellicht nog sneller verspreiden

De epidemie heeft het zwaarst toegeslagen in de regio rond de hoofdstad New Delhi, in de grote westelijke deelstaten Maharashtra (met Mumbai) en Gujarat en in de zuidelijke staat Tamil Nadu (met Chennai). In die grootsteden worden in allerijl nieuwe ziekenhuizen ingericht, maar er dreigt nu vooral een tekort aan medisch personeel. Daarom worden medische componenten van het leger en paramilitaire groepen ingeschakeld. In Delhi worden enkel nog mensen opgenomen in ziekenhuizen als die ook in de regio wonen.

Premier Narendra Modi had op 25 maart een volledige lockdown in India ingesteld, maar moest die nadien afzwakken. Miljoenen dagloners zaten plots zonder inkomen en trokken soms duizenden kilometer verder naar hun dorpen, wat het virus mogelijk helpen verspreiden heeft.

Er zijn ook twee succesverhalen van lokale overheden die de crisis erg goed hebben aangepakt. Dat is het geval in de zuidelijke deelstaat Kerala en in Dharavi, de enorme sloppenwijk in Mumbai.